照顧者專線上月底推出 需情緒輔導佔多

【本報訊】本港近期接連發生與精神健康有關慘案，引起社會關注精神病患支援不足。勞工及福利局局長孫玉菡昨日表示，社會福利署上月底推出的24小時照顧者支援專線，截至昨午已接獲2,400個來電，他冀有更多人善用政府資源及服務。另有消息指，社署最快於本月在精神健康中心增加臨床心理學家編制，有業界人士對安排表示歡迎，惟擔心聘請人手有困難。

2023精神健康月開幕禮昨日舉行，為新冠疫情後首次實體復辦。今年活動主題為「Chill愛自己」，場內設有多個攤位，包括香薰首飾及浪聲鼓DIY、鼓樂減壓工作坊等。孫玉菡出席活動時表示，港府在全港24間社區精神健康中心投放已超過5億元；而社會福利署設立的24小時照顧者支援專線，於上月26日投入服務至昨日，已累計收到2,400個來電，大多以查詢社區服務及需要情緒輔導為主。他期望熱線能有效減輕照顧者負擔。

增臨床心理學家編制 大眾關注港府對精神病患的支援不足，當局早前公布10項支援措施，包括改善社署精神健康綜合社區中心服務。據稱社署最快在本月增加精神健康中心的臨床心理學家編制，將現時每個標準規範團隊由0.5名增加至一名。

香港心理衞生會總幹事程志剛指，社署擬於本月增加臨床心理學家編制，但同時亦計劃要求中心，增加每月須處理個案數目等。他直言，目前聘請臨床心理學家有難度，就算以有關撥款外購私營臨床心理學家服務，惟收費高昂亦難買到足夠服務量，希望社署訂立要求時提供彈性。由於現時臨床心理學家不僅要親自跟進病人，亦要向社工提供諮詢，他建議增加撥款讓中心外購私營精神科醫生，提供更佳的診症、治療和用藥建議。

程志剛