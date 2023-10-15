本報早揭氦氣危機 放任網售 當局懶理

【本報訊】用來充氣球的氦氣，近年被利用作自殺。《東方日報》早在2017年7月28日已關注氦氣過量會成都市炸彈，惟現時網上平台仍然有氦氣買賣，明顯監管不足。有醫生指，氦氣吸入體內，本身不會和身體產生化學作用，故不會破壞身體的組織，致死原因是其取代了人體應吸入的氧氣，令人缺氧窒息，喪命過程僅需60秒。

氦氣屬惰性氣體，無毒性，但會排斥其他氣體，不溶於血液，故人體大量吸入後，會令肺部缺氧情況加劇。若不斷吸入氦氣，除會刺激氣管及影響血液，也會短時間令人感疲累，不知不覺間陷於昏迷，若繼續吸入，可引致窒息死亡。根據《危險品規例》，氦氣屬第二類第一分類危險品，法定豁免量為一個氣瓶。

致血液缺氧 一分鐘即攞命 醫學會會董李福基解釋，以氦氣自殺，一般會將氦氣放進膠袋笠頭「狂聞」。人吸入氦氣自殺會如同燒炭窒息般辛苦，因氦氣會取代肺部的氧氣，並可能導致血液中缺氧。這種缺氧可能會導致意識不清、腦損傷及死亡，更指這種方式自殺，一分鐘便足夠失去性命。

除了利用來自殺，氦氣若儲存過量，一旦遇火或氣瓶受猛烈撞擊隨時會引發大爆炸。《東方日報》於2017年曾報道觀塘有經營作派對房間的工廈單位儲存了大量氦氣瓶，甚至有氦氣瓶放於煮食爐上。消防處事後巡查觀塘區工廈，於一個單位搜出176個氦氣瓶。