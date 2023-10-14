病毒肆虐難斷尾 冬季流感勿輕視

經過風暴和黑雨洗禮後，本港天氣變得清涼，天文台預測，下周將有冷鋒殺到，氣溫急降至攝氏21度，乍暖還寒，最易被病毒入侵。事實上，夏季流感在暑假已見爆發，加上新冠病毒並未完全斷尾，在口罩令已然解除下，冬季流感一旦來襲，勢必奪命。

立法會衞生事務委員會昨日討論季節性流感事宜，醫衞局表示，今個冬季是解除口罩令後首個冬季，預期會有上呼吸道疾病的爆發，而新冠病毒看似已過去，實際仍然未離開社區，今個冬季本港有機會同時面對冬季流感及新冠病毒雙疫夾擊。高官再次呼籲市民打針打針打針，但除了打針，港府有甚麼應對之策？

一場流感一場亂，已成香江一景，年年都會上演。最令人印象深刻的是，每有流感爆發，各間公院例必人滿為患，不僅急症室輪候時間以十個八個小時起跳，入院人數更會暴升，病床使用率例牌超過百分之百，病人瞓走廊、醫護手忙腳亂已成為常態。最令人嘖嘖稱奇的是，不管情況如何反覆上演，港府及醫管局一樣沒有吸取教訓，一副見步行步的模樣。現在到了李家超政府執政，擺出強政勵治姿態，情況會否有所不同？

數字最能說明問題。最近一周的流感陽性比率升至13.28%，遠超9.21%基線水平。8月踏入夏季流感季節至今，衞生防護中心已錄得214宗成人嚴重流感個案，129人死亡，約60%未有接種流感疫苗；另有13宗兒童嚴重個案，當中1人死亡，9人沒有打流感針。與此同時，新冠病毒亦在社區傳播，高官由是呼籲高危群組、學童及一針未打的市民，盡快接種流感針和新冠疫苗。

但正如議員指出，至今堅持一針不打的市民「睬你都傻」，港府除了谷針之外，其實更應敦促醫管局做好應對準備。包括與私家醫院商討買位，以備太多人入院時起分流和減壓作用。更須預料，病毒如果進一步向幼稚園、小學以至社區擴散，教育局應及早制訂清晰的停課指引，否則雙疫拍門才亡羊補牢，一切已經太遲。

當然，港府相關部門亦應加緊提供上門接種疫苗服務，包括到院舍和學校為長者及學童接種，採取主動總勝過被動反應。市民必須提高警惕，抵抗力弱的人士在人多擠迫的地方戴上口罩自保，注意個人衞生，是應有之義。說到底，香港這些年來之所以成為疑難雜症「世界第一」，例如人類感染禽流感首發之地，大鼠戊肝感染個案全球最多等，皆源於港官敷衍塞責，輕視病毒威力，長久沒有搞好地方衞生所致。單是老鼠愈滅愈有，清潔運動形同做騷，已是明證。

福無重至，禍不單行，奇災巨禍往往在不知不覺間發生。目前本港市道依然提振乏力，夜經濟疲不能興，樓市股市尋底，若然再有大規模疫情爆發，必定死多兩錢重。上至港官下至一般市民，千萬不要麻痹大意，惟有居安思危，方能有備無患。