冰鑑春秋：向心夫婦的魔幻之旅

向心與龔青夫婦4年多前進入台灣，卻忽然被莫名其妙指控為共諜，跟着又無端被檢察官一口咬定涉及洗錢。儘管毫無證據，檢察官為了政治正確，就是不斷起訴上訴，直到再也拿不出東西栽贓抹黑，才悻悻然放棄上訴，結束了這趟光怪陸離的魔幻之旅。

仔細檢驗檢察官手上掌握的「證據」，其實除了自稱共諜還拍沙龍照、被澳洲媒體大肆報道的王立強的胡言亂語外，就是一連串的揣測與鬼扯。說穿了，這4年多以來檢察官就是鍥而不捨地向法院販賣「杧果乾」（亡國感），利用台灣社會普遍的「恐共」心態，將向心夫婦當作兩岸鬥爭的祭品，剝奪了4年多的人身自由。

儘管早在2020年選舉過後不久，便已傳出王立強根本就是不折不扣的騙子，但台灣每兩年就有一次重要選舉，若太快放走向心夫婦，這叫當初編故事編得煞有介事的民進黨臉往哪兒擱？所以檢察官只好硬着頭皮再扯出洗錢案，千方百計就是要拖住向心夫婦不讓他們回家，如此才能用影射的方式，「證實」大陸對台灣的全面滲透，營造出台灣諜影幢幢，不支持民進黨就會出大事的幻象。

誠如向心在法庭上指出：「哪有共諜在敵區置產之理？」簡單一句話就讓檢察官毫無招架之力，因為這完全不符合正常人的經驗法則，只有滿腦子魔幻偵探劇情的檢察官才能憑空臆測向心夫婦的一般商業買賣，全是為了掩護共諜身份的偽裝。

向心夫婦在明顯的政治操作下身心受創，資產損失無法估計，而這4年多的魔幻之旅除了揭穿綠營那幫人權律師過往喬裝的虛假面具外，更赤裸裸地向世人展示，台灣所謂的民主自由，在政治惡鬥下的蒼白無力，只是一襲國王的新衣罷了。