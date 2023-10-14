激濁揚清：講掂數了 便會齊心

美國共和黨眾議員舉行閉門投票，決定提名共和黨眾議院二號人物、路易斯安那州聯邦眾議員斯卡萊斯出任眾院議長。惟至少有十多名共和黨議員表態不會在第一輪投票中支持他，令原擬的全院投票也得押後進行。像這種看似民主實則窩裏鬥的鬧劇頻繁上演，畢竟政治是一門妥協的藝術，現在的政客只識煮鶴焚琴。

共和黨內的山頭問題嚴重，前議長麥卡錫固然是被「黨友」蓋特茲成功發動罷免趕下台，如今誰人上場亦是一場黨內角力。事實上，斯卡萊斯是否理想人選頗成疑問，年僅58歲的他，今年8月確診多發性骨髓瘤。更甚的是，2017年遭前總統特朗普的反對者槍擊致重傷，可說是苦命之人，選他當議長對其身心都是一大考驗。惟要推舉一位能贏得共和黨內共識的人選也不易，共和黨內訌問題已是紙包不住火。

早在特朗普尚未入主白宮前，共和黨內已有人聯名要求黨中央停止支持特朗普；到了特氏當上白宮主人，時任參議員弗拉克仍然猛烈抨擊，並表明不尋求連任。值得留意的是，這名共和黨反特人士於2021年獲拜登政府任命，擔任美國駐土耳其大使。特朗普被指分化美國，有否也分化了共和黨？此外，有沒有共和黨人看到弗拉克窩裏鬥後踏上青雲路，從而意會到美國政治就如黃子華歌曲《七步成詩》所言：「愈嘈愈旺就愈有着數」？答案已經寫在政棍不斷為反而反的日常行為上。

有說法指議長不能無了期地臨時暫代下去，眾議院處於癱瘓狀態，立法議程將會受阻。各界實在不必擔心，政棍玩到咁上下就會醒扒，情況就像之前臨時開支法案趕及在限期前夠票通過，讓華府暫時避過停擺。政棍在講掂數後自會變得忽然暫時性齊心。