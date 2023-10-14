橫眉冷看：美戰略判斷全盤出錯

日前，以色列向巴勒斯坦組織哈馬斯開戰，哈馬斯武裝分子合共兩萬多人，以軍應付起來該是綽有餘裕，美國再不放心，按理派出福特號航母戰鬥群去助威，已經足夠，但如今不然，繼福特號之後，艾森豪威爾號航母又準備開赴中東。動用到兩個航母戰鬥群，據說已足夠摧毀一個中型國家，今番老美只是旁觀他人殺雞，自己卻帶上兩把牛刀，究竟是何用意？

說穿了，美國出動兩艘航母，不是用作對付哈馬斯，而是擔心一旦戰火蔓延，掀起以色列與伊斯蘭各國的全面衝突，後果將不堪設想，因此這兩把牛刀，是用來震懾伊朗、敍利亞等國的。早前，美國國家安全顧問沙利文還洋洋得意，說中東局勢是近20年來最穩定的，豈料話音剛落，一星期後便爆發了以巴戰爭。正如本欄昨日所說，如今美利堅的情報分析能力，低得讓人笑話，愈是多作判斷，愈容易自取其辱。

美國的國際戰略部署近乎全盤出錯，由特朗普總統在任時期開始，華盛頓政府就滿以為世界危機已漸次解除，可以騰出手來，全力對付中國了。可惜人算不如天算，老美本來相信俄羅斯不會再構成安全威脅，卻沒想到在去年2月，俄軍突然進擊烏克蘭，這一場仗表面上是跟烏軍打，實際上是間接跟整個美西方陣營打，戰爭延宕至今，尚未知鹿死誰手。

華府又曾以為，恐怖組織塔利班已被打垮，卻不料到了2021年，阿富汗的抗美勢力全面反攻，塔利班節節勝利，時至今日，美軍幾乎已被完全趕出阿國。

如今中東的火藥庫又再度燃點，山姆大叔身旁處處是火，他自顧尚且不暇，我們就姑且看看這渾人，究竟還有多少餘力，可以去挑釁中國。