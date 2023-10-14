龍吟虎嘯：美國人撤了就進攻

巴以開戰後，以色列的瘋狂報復和雙方的歷史積怨，全世界都看得清楚，加薩地區的巴勒斯坦人、哈馬斯組織有滅頂之災；以色列要利用這次機會，「理直氣壯」的對巴人種族滅絕。

以色列當局、西方媒體正大造輿論，公布了哈馬斯殺害以色列人、外國人、「斬首嬰兒」、「強姦婦女」的消息照片視像；美國總統拜登祭出宗教之旗，聲稱哈馬斯「邪惡」。這些輿論，都是在為種族屠戮製造「合理性」。當年西方殖民主義者在屠戮當地人時，就是這樣宣揚的，宣揚土著如何兇狠殘暴，宣揚他們滅了這些「野蠻」的土人是在「替天行道」，符合他們的教義，符合他們「把文明傳播四方」的使命，是「推動人類社會進步的貢獻」！

以色列的地面進攻和大屠戮就要開始，目前正在準備人道走廊開通。以色列官員透露，相關方正在進行談判，商討設立人道走廊，讓美國公民及巴勒斯坦平民在以軍進攻前離開加薩進入埃及。以色列官員表示，根據正在討論的提案，所有美國公民只要出示美國護照，就可以通過巴勒斯坦城市拉法赫的過境地點進入埃及，而巴勒斯坦平民每天過境通行人數將限制在2,000人以內。該消息並未說明這2,000名巴勒斯坦平民，是否包括被以色列團團圍困、斷水、斷電、斷糧的加薩地區的200多萬名平民。

可見，所謂「人道走廊開通」，主要是為了「撤走美國公民」；當美國公民撤完了，地面進攻就會開始。在此時間內，在每天2,000人限制下，巴勒斯坦人尤其是加薩地區的巴勒斯坦平民又能逃離多少？巴勒斯坦的平民尤其是加薩地區的平民，始終難逃以色列進攻的戰火荼毒和殺戮！

以色列的進攻加薩意圖很明顯，後果很恐怖，是21世紀人類社會絕不允許發生的事情。阻止之道，就是聯合國和大多數國家各自發揮影響，呼籲停火談判和平。然而，以色列置若罔聞，美國人除了挺以，還是挺以。