政情：議員忙裏偷閒 參觀三星堆特別展覽

現代人往往只能靠為數有限嘅出土文物，去推敲消失的古文明面貌。幾位議員日前忙裏偷閒，到香港故宮文化博物館參觀三星堆文物嘅特別展覽。120件來自四川、距今2,600年至4,500年嘅青銅器，包括形態各異嘅人頭像、面具同神像，外觀上同傳統華夏文明存在差異，令謎一般嘅古蜀文明倍添神秘感，議員陸瀚民即場提出疑問「點解咁發達嘅文明竟然無文字？」

陸瀚民提出嘅問題相當有見地，事關學術界嘅主流觀點，某地嘅考古發掘要稱得上「文明」就須要具備文字、冶金術同具規模嘅建築物。而導賞員回答，就指三星堆嘅出土文物，考古人員目前尚未發現文字，但喺新一批嘅文物當中發現有被絲綢包裹嘅物件，考古人員將循文字墨迹方向進行考證工作。

陸瀚民話引人入勝 其實學術界對「文明」嘅定義，有時都會出現例外情況，譬如印加文明就係無文字嘅。不過無論點都好，陸瀚民話今次展出嘅文物十分珍貴，其中23件更屬於國家一級文物，實在引人入勝，值得一看咁話。