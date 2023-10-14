政情：入境處10人出戰亞運 郭俊峯讚表現體育精神

杭州亞運會剛圓滿結束，港隊健兒創下佳績，其中入境事務處有10位人員為港出戰。入境處亞運健兒尋日齊集入境事務學院，向受訓學員分享備戰亞運嘅心得。入境處處長郭俊峯讚揚參賽人員表現出專業體育精神，鼓勵其他人員踴躍參與運動隊伍。

健兒齊集學院 分享心得 入境處亞運健兒喺屯門入境事務學院，與受訓學員分享自己如何一方面兼顧工作，另一方面應付艱辛嘅訓練，以及藉着運動所學到嘅堅持、責任心及紀律等應用於入境處嘅工作上。入境處處長郭俊峯、副處長戴志源均現身支持各亞運健兒。郭俊峯讚揚參賽嘅人員喺國際舞台上發光發熱，表現出專業嘅體育精神，全體人員都感到無比光榮。

郭又鼓勵大家踴躍參與部門嘅運動隊伍，鍛煉體格同時培養良好嘅心理質素，享受運動帶來嘅種種好處。另外，分享會第二節上演一場激烈嘅排球友誼賽，由部門嘅亞運精英選手與學員代 表組成聯隊對賽。入境處指出，部門人員於比賽中不只「比賽第二，友誼第一」，亦展現「積極向上、永不言棄」嘅精神。