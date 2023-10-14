政情：舊樓淪安全隱患 重建維修各有人撐

唔想樓宇老舊失修淪為鬧市「計時炸彈」，做法不外乎維修或重建。議員容海恩早前拍片，指幾乎各區都有樓宇老化問題，對市民構成潛在危險，尤其是暴雨過後情況是愈見嚴重，佢主張政府應更快速、同提供更多資源，敦促業主去維修物業。關注土瓜灣十三街嘅議員黃國，則認為老舊嘅「鹹水樓」狀況太差，即使花錢維修亦難以徹底解決問題，倒不如盡快重建，相信會更來得實際。

容海恩促政府撥資源助維修 點樣根治樓宇老化嘅問題，容海恩話情況相當複雜，若將所有責任都歸於業主立案法團，未免不切實際，事關並非所有樓宇都有法團，而有啲舊樓亦難以產生法團。佢認為點樣去利用驗樓令呢個機制，促使業主盡快維修；同埋當發出驗樓令之後，政府點樣更快速、同提供更多資源畀業主去處理維修事項，咁先至係重中之重。容海恩又提到，希望政府向18區撥出資源，以成立專業嘅勘察組，同18區關愛隊一齊合作去檢視每一個區，尤其是嚴重老化嘅區域，去列出一啲目標樓宇，加快協助業主做好維修，以達到一個安全嘅社區。

黃國冀市建局積極加速重建 黃國指早前颱風「蘇拉」、世紀黑雨，以及後來嘅颱風「小犬」連番來襲，對土瓜灣十三街嘅舊樓居民而言，可謂「屋漏偏逢連夜雨」。佢話惡劣天氣下，頂層住戶面對漏水、石屎剝落，無覺好瞓。低層居民就因天井垃圾及水管爆裂而終日緊閉窗戶，而經過幾場黑雨之後，更出現整幅石屎牆坍塌和窗門吹落街情況，尤幸未有造成人命傷亡。佢引述居民代表話，已配合強制驗樓、驗窗嘅命令，亦有參與樓宇更新大行動2.0，然而當裝修師傅到場了解情況後，唯一能做嘅就係粉飾樓宇外觀，對喉管漏水、鋼筋外露、石屎剝落等根本問題，束手無策。而即使只係做一做「表面工夫」，動輒亦要好幾萬元，眨吓眼又會有新問題，例如牆身鈣化現鹽巴。

前日黃國同十三街嘅居民代表約見市建局，佢話十三街有好多三無大廈，樓齡高達五、六十年，欠缺管理之餘樓宇狀態亦唔理想。而過往唔少街坊都提到，父母等到過身都等唔到重建，自己亦等到頭髮斑白。黃國期望市建局積極作為，與政府部門坦誠溝通、同居民做好協商，共同探討加速十三街重建嘅可行方案，避免可能發生嘅舊樓意外，危及市民安全。

老舊樓宇經常出現鋼筋外露、石屎剝落等棘手問題。 容海恩 黃國