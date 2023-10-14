長青隧口3車相撞 Tesla橫亘路中

【本報訊】昨日早上8時許，一名姓何（40歲）女子駕駛白色Tesla電動車，沿青葵公路快線往機場方向行駛，當駛至長青隧道入口，何女疑因應交通情況減速收慢，惟尾隨一輛白色私家車懷疑收掣不及，直撼撞電動車，私家車餘勢未盡，失控剷過慢線撼向防撞欄始告停下。

未幾，另一輛藍色私家車疾馳而至，司機疑因收掣不及猛撼電動車，並把電動車撞至橫亘路中。事故中，何女與姓葉（29歲）白色私家車司機，分別扭傷頸部及身體不適，經救護員初步治理後，再由救護車送院治理。執法人員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因，案件列作「交通意外有人受傷」，受事故影響，上址交通一度受阻。

地盤墮石屎 砸凹Tesla 另外，昨日上午11時許，一輛Tesla電動車沿油麻地彌敦道往尖沙咀方向行駛，當駛至彌敦道198號近柯士甸道對開，司機聲稱突然瞥見不明異物從天而降，「啪」一聲砸中其座駕，他其後停車查看，發現車頭左邊的沙板位置輕微凹陷，附近地面則有一塊直徑約3厘米的石屎，懷疑正是砸車的「元兇」，遂慌忙致電報案求助。

執法人員接報到場，隨即封鎖上址一條行車線，經初步調查後，相信涉事石屎從附近一建築地盤墮下，其後聯絡相關負責人與車主協商善後。