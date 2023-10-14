七人車掃欄剷行人路 險撞入超市

【本報訊】昨日早上約9時，一輛七人車沿元朗合財街行駛，期間在同益街市對開右轉入阜財街時，車輛懷疑突然失控，接連掃毀3個鐵欄後剷上行人路，再撞毀一道酒樓的鐵閘，最後在一間超市的大門口始止住衝勢。肇事七人車車頭嚴重損毀，頭冚摺起且泵把甩脫，另有部分零件散落路面，姓邱（53歲）男司機沒有受傷，驚魂甫定後離開車廂，並且自行報案求助。

東廊7車串燒釀2傷 事發時，由於有不少街坊在上址附近買餸，現場熙來攘往，而車禍一刻場面混亂，周圍驚呼聲此起彼落，有人被嚇至瞠目結舌，又或驚惶閃避。其中一名姓林（57歲）女途人受驚逃走時，懷疑跣腳跌倒導致後腦及左手肘受傷，她即場經救護員敷治護理後，其後拒絕送院。執法人員封鎖現場調查，據悉有人聲稱因車輛過彎時疑「扭唔夠軚」，導致車輛幾乎直剷入超市，惟確實意外原因及經過仍有待了解。

另約半小時後，東區走廊往銅鑼灣方向、近北角煤氣調壓站對開發生連環車禍，當中涉及4輛的士、兩輛客貨車及一輛七人車，意外後據報有人被困，需由接報趕至的消防協助離開車廂。事件中，一名姓梁（55歲）的哥及一名姓李（43歲）七人車女乘客，分別報稱頸部、背部及胸口痛楚，需由救護車送院治理。受車禍影響，東區走廊出事路段一度交通擠塞。消息指，事發時有車輛駛至上述地點，司機疑因應路面情況收慢，但後至車輛疑收掣不及，結果如碰碰車般「一架撞一架」引發今次事故。