迷姦印傭成孕 男僱主囚8年

安眠藥混龜苓膏 畀2000元掩口費 已婚冷氣工程公司東主於前年把混入安眠藥的龜苓膏，給予其印尼女傭食用。待對方暈眩時將她強姦，奪去印傭處子之身，其後又給予2,000元「掩口費」要她隱瞞事件。印傭最終報案，檢驗下發現懷孕須進行中止懷孕手術。該名東主早前分別承認強姦、施用藥物以獲得非法性行為及妨礙司法公正共3罪，昨日於高院被暫委法官郭棟明判處監禁8年。法官指本案有很多加重罪責因素，包括被告有預謀犯案及事主事後出現嚴重焦慮等。法官又指斥被告對事主歉意流於表面，並無實際行動作顯示。

被告李沛洪現年60歲，無案底。案情指當時23歲的印尼籍事主X，於2021年7月起在已婚被告位於深水埗的住所當家傭。同年11月21日，當日放假的X晚上回到單位，被告請她吃一盒龜苓膏，其後她感暈眩回房休息。及後她到廚房喝水時暈眩倒地，被告扶X進她房間，其後推高她上衣等狎弄其身體，吻她胸部及陰部等，其後再在沒有使用安全套下與X性交約30分鐘。X試圖揮手阻止被告但不果，最終被奪去初夜。被告完事後，X哭着詢問被告若妻子知道怎辦，被告道歉並要求X不要告知他人，且把2,000元塞進她褲袋。

X其後睡着至翌早起床，見到下體殘留着精液，在通知胞姊後透過僱傭中介報案。同日中午被告家外的閉路電視拍到被告拿着一膠袋外出棄置，其後證實內有被告強姦X時穿着的上衣。被告於同晚被捕，警誡下承認在X同意下與她性交，且有給她2,000元。X在驗檢下發現其血液及尿液含有名為「唑吡坦」的安眠藥成分。X指沒有服食過安眠藥，專家推算X在案發當日服食了超過一顆安眠藥。同年底X被證實懷孕，須進行中止懷孕手術，檢驗下發現死胎有被告的DNA。

事主現嚴重焦慮 屬加刑因素 辯方求情指，育有兩女的被告於案發後與妻子離婚，並結束其冷氣工程生意，變賣物業把得益全交予妻子，變得一無所有。辯方又指被告是一時衝動犯案，現已十分後悔，並呈上妻子等的求情信。妻子於信中指因受暴動及新冠疫情影響，令被告「搵食艱難」影響生意，加上當時么女剛上大學，加重其負擔，被告在經濟壓力下犯案。

不過法官認為被告非一時衝動，又指不明白何以經濟壓力會影響到被告干犯本案，犯案亦解決不到其經濟困擾，而且事後被告更給2,000元予X。法官又指X的創傷評估報告顯示她有嚴重程度焦慮，事件影響到她的情緒，且迴避提及性侵事件，利用工作麻醉自己。法官在考慮種種加重刑責因素後，就3罪共判被告監禁8年。案件編號：HCCC 138/2023