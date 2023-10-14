索賄助下屬升職 餐廳前主廚囚一年

【本報訊】一名中菜餐廳時任主廚，涉嫌向懷孕下屬索賄收賄，以協助下屬夫婦二人繼續獲餐廳僱用及晉升，並在廉署調查期間妨礙司法公正，煽惑該下屬作出虛假陳述，因而被廉署起訴。涉案時任主廚被控代理人索取利益等罪，他不認罪受審，經審訊後，昨在西九龍裁判法院被裁定7罪罪名成立，判囚12個月。裁判官判刑時表示，被告所犯罪行性質嚴重，而向懷孕下屬索賄以繼續其聘用尤其差劣，須判處監禁式刑罰。

共7罪 煽惑事主作虛假陳述 41歲被告鐘聲，是映水芙蓉餐飲有限公司（映水芙蓉）前主廚。他昨被裁定7罪罪成，包括3項代理人索取利益、兩項代理人接受利益，及兩項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為。案發時涉案夫婦獲映水芙蓉僱用。被告為該公司主廚，負責監督廚房運作，及向公司建議員工調職及晉升，該對夫婦同為被告下屬。

控方案情指，被告約於2019年10月得悉涉案妻子懷孕，遂向其丈夫索取賄款兩至4萬元，令涉案妻子繼續獲映水芙蓉僱用。被告最終從涉案丈夫收取一筆一萬元賄款。被告2021年5月又兩度向涉案丈夫索取每月1,000元及另外一筆2,000元的賄款，以協助對方在映水芙蓉轉換崗位、加薪2,000元並獲得晉升。

涉案丈夫擔心如拒絕被告的要求，對方會在工作上找他麻煩，遂向被告支付2,000元。被告2022年3月被廉署拘捕後，兩次煽惑涉案丈夫向廉署作虛假陳述，訛稱部分涉案款項是貸款，而被告亦已還款。案件編號：KCCC 2850/2022