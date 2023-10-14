41年前指插胞妹陰道 56歲工程師監7個月

【本報訊】擁有高學歷的工程師於41年前先後5次用手指插入當時9歲胞妹的陰道，但事情一直不了了之。直至5年前，兩兄妹在家庭聚會中因爭執報案，胞妹終就性侵事件向執法部門投訴。現年已56歲的工程師早前承認5項非禮罪，昨於荃灣法院（暫代區院），被暫委法官韋漢熙判囚7個月。法官指，事主在多年間持續有精神方面的問題，一家亦是「充滿衝突的家庭」，但被告並沒有以時間久遠及胞妹精神問題來「護過飾非」，認為他有悔意。

家庭聚會爭執揭發事件 報稱無業的被告L. K. S.曾於外國留學，擁有碩士學位，任職工程師超過20年。被告育有兩女，但早於2014年離婚並與妻女失聯。案情指，被告為事主X的三哥，案發時為1982年3至6月，被告及X分別只有15歲及9歲並同用一房。被告在案發期間，5度趁X睡覺時以手指插她下體，每次約數秒鐘。X每次痛醒發現時質問他，被告即縮手並假裝睡覺。X聲稱被告及後多次毆打她，且曾警告她不可把事件告知他人。直至2018年7月，兩人在家庭聚會上發生爭執須報案處理，X向執法人員揭發性侵事件，被告終被捕。

法官判刑時引述X的報告指，現年51歲的X曾3度因為精神問題入住精神病院，並自2002年診斷出有分裂情感性障礙。現與父母同住的X亦有囤積物品的習慣，一家人亦經常因小事及父母分配財產等問題爭執。

被告求情指並無證據顯示X的精神問題與本案事件有直接關係，並否認有毆打X迫令她隱瞞案件，相反X多年間不斷就性侵事件指摘他，令他飽受折磨。法官認同X就毆打等的指控並無任何證據作證明，不過亦考慮到報告指X有抑鬱、焦慮及創傷後壓力等問題，但亦接納被告稱當時因年少及對性好奇而犯案。法官最終就5罪共判囚8個月，因被告於被捕5年後本案才獲審理，給予減刑一個月。案件編號：DCCC 127/2023