曾狎學生判囚 義務導師非禮女童候懲

【本報訊】一名男子早年以「義教」為名非禮兩名年幼女童，2015年被重囚5年2個月。2018年他刑滿出獄，至去年又重施故技，到香港仔一社區中心擔任義務導師，課堂期間伸手入6歲女學童裙底再摸她陰道範圍。涉案男子昨在區院承認一項非禮罪，法官關注，性罪行定罪紀錄查核只涵蓋僱傭關係，不包含義務性質工作。控方亦承認，據案中社區中心透露，不會查核義務導師性罪行定罪紀錄。法庭把案押後至11月6日判刑，以便索取事主創傷報告、兩份精神科報告及心理報告，被告還押小欖精神病治療中心。

現年36歲被告程家倫，現時無業。本案案情透露，案發時被告是香港仔一社區活動中心的義務導師。2022年10月12日下午約4時，6歲的X在被告及一名女義務導師的監督下，參加社區中心的小組補習班。期間，女導師留意到被告人與X之間有奇怪的互動。被告把X帶到自己面前，要求X站在他雙腿之間的位置。被告亦把身體靠前，以及多次用自己的面頰貼住X的面頰。女導師下課後將情況告知X的母親，最終交執法部門處理。

多次摸事主陰道範圍 X在錄影會面中說，事發時X行到男導師面前站立，但由於對方是雙腿分開坐着的，所以X站在他的雙腿之間。當X嘗試走開時，他不讓她走。男導師更把他的右手從前面伸進X的裙底，以及伸手進入她的內褲內，再用其中一隻手指撫摸X陰道範圍多次，直至到課堂差不多完結才停手。

被告過往有風化案紀錄。2011年至2014年間，被告上門「義教」兩名分別6歲及7歲的女童期間，向兩童摸胸及下體等，更用手機拍下其中一童的裸體片段。執法部門之後在教師的電腦，發現大量兒童色情物品，包括多達18萬張照片及逾800段片段。被告承認非禮、製作和管有兒童色情物品共8罪，2015年被判入獄5年2個月。案件編號：DCCC 188/2023