管制即棄塑膠餐具 延遲半年實施

【本報訊】港府原定最快於今年第4季起管制即棄塑膠餐具及產品，但當局改口指，首階段管制最快於明年第二季實施，變相延遲半年！環保署解釋，延遲原因是相關條例草案未趕及於7月中立法會休會前通過。環團批評港府減塑「拖字訣」，又指將受管制的即棄塑膠產品種類過少，減塑的效用成疑。

港府今年初將管制即棄塑膠餐具及即棄塑膠產品的條例草案交立法會審議，計劃在條例獲立法會通過的6個月後，即最早今年第4季，率先落實首階段規管，包括禁止銷售及派發發泡膠餐具、膠飲管、刀、叉等，亦禁止售賣及派發雨傘袋、螢光棒等。

不過，相關管制的實施日期將押後。環保署表示，立法會法案委員會在3月底至6月底審議相關法案。惟按照立法會程序，草案未能趕及於休會前恢復草案的二讀辯論，因此要待下周三復會才能動議。該署估計，若條例當日能獲通過，首階段管制將於明年第二季實施，具體日期稍後公布。至於第二階段管制的實施時間，仍暫定維持為2025年。

環團斥政府拖字訣無決心 綠領行動對減塑法例一拖再拖感失望，質疑港府「拖字訣」，未有充分決心執行新政策，又指現時擬管制的17項即棄塑膠產品，遠少於市面即棄塑膠種類。該會提到，首階段管制即棄塑膠餐具早已有代替品，例如木、紙等素材飲管、攪拌棒等，難以理解為何當局仍要延遲實施。