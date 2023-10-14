垃圾徵費明年4‧1出鞘 泥頭處置費同日上調

距離垃圾徵費計劃實施的日期剩下不足半年，港府終於將實施都市固體廢物收費的相關法例刊憲，鐵定於明年4月起實施。當局亦會於徵費實施當日調升建築廢物處置的收費水平，以免有人把建築廢料與都市固體廢物蓄意混合，逃避收費差價。兩項公告會以先「訂立後審議」的程序，並在下周三（18日）提交立法會。

被稱減廢「火車頭」的都市固體廢物收費昨日刊憲，徵費將於明年4月1日起實施。垃圾徵費生效後，市民丟家居垃圾等，均需使用指定膠袋等方式繳付徵費。不過，目前於堆填區處置建築廢物，收費為每公噸200元。而實施垃圾徵費後，於堆填區處置都市固體廢物，將按重收取的入閘費為每公噸365元，每公噸相差165元。部分人或許會嘗試將都市固體廢物混合建築廢料，逃避收費差價。

防混合都市固廢 逃避差價 為堵塞漏洞，避免日後有人蓄意混合兩種廢物以逃避收費差價，以及考慮到成本因素，港府將於垃圾徵費實施當日，同時上調各項建築廢物處置收費，包括堆填費由每公噸200元，增加至每公噸365元；篩選分類費由每公噸175元，增加至每公噸340元；公眾填料費由每公噸71元，增加至每公噸87元。

環保署表示，垃圾徵費的各項準備工作正按計劃進行，包括為指定袋和指定標籤的供應建立生產、存貨及分配系統與零售網絡、舉辦簡介會與不同持份者溝通、為相關業界的前線員工提供專題培訓及支援、擴展社區回收網絡和改善回收設施、加強推行有關減廢回收的廣泛公眾教育和宣傳運動等。該署又呼籲市民積極了解垃圾收費的內容，培養減廢回收習慣，並善用社區回收網絡設施，為實施垃圾收費作好準備。

垃圾徵費原定於今年底實施，但環保署於數個月前決定押後至明年4月生效。當局解釋是順應清潔工前線團體要求而改變決定，因為年底正值聖誕、農曆新年，工人需要處理大量垃圾外，眾多清潔工人亦會請假，業界難以安排人手執行徵費相關工作，認為延遲徵費有助順利推行。而垃圾徵費實施後將設有6個月適應期，當局亦可因應情況延長至一年。