貨車違例 新界南發1239牛肉乾

【本報訊】新界南總區交通部執法人員，於本周一（9日）至本周四（12日）在區內展開執法行動，針對性打擊與貨車相關的交通違例事項，包括「車輛殘缺」、「超重或載貨不穩」、「沒有穩妥繫上安全帶」、「駕駛時以手持方式使用流動通訊設備」及「違例泊車」等。行動期間，人員拘捕一名37歲男司機，他涉嫌干犯一宗「盜竊」案被通緝，另外發出228張交通違例告票、1,239張定額罰款通知書及15張傳票，並拖走32輛懷疑違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》的貨車作進一步扣驗。

九龍城區亦打擊違例

另外，執法人員於本周四（12日）在九龍城區內多個交通黑點嚴厲執法，打擊對道路使用者構成危險及造成阻塞的違法行為，包括於限制區、巴士站及斑馬線範圍的違例事項及違例泊車等。行動中，人員除向涉及違泊車輛發出定額罰款通知書外，同時拖走13輛造成嚴重阻塞的違泊車輛。此外，人員向涉及單車或行人的交通違例罪行採取行動，檢控行人不遵照交通燈號橫過馬路等情況，同時採用流動錄影執法加強打擊。