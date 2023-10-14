搜救曾憲哲 逾700消防人員出動

【本報訊】17歲拔萃男書院中六學生曾憲哲失蹤7日後，第8日在老鼠田坑被尋回。多個參加搜救的政府部門昨日在聯合記者會分享拯救行動細節。執法部門提到，行動中透過無人機播放曾憲哲喜歡的音樂，冀為他帶來希望；並強調案件沒有刑事成分，呼籲市民切勿相信坊間傳言。消防處則稱，未來會繼續探討引入及開發更多應用於搜救行動的創新科技，包括在人工智能圖像分析系統加入辨識衣物功能等。

航拍照片 500張有人形物 今次搜救出動約600名執法人員，包括失蹤人口調查組、機動部隊、山嶺搜救專隊等，亦啟用重大事件調查及災難支援工作系統分析閉路電視影像。在搜救過程中，亦動用無人機播放曾憲哲喜歡的音樂，期望透過音樂鼓勵他不要放棄。

另外，消防處今次共出動122名消防員及24名救護員搜索。消防處高級消防隊長張天瑜提到，處方使用無人機拍照製作實景地圖。她稱，每一平方公里的搜索範圍大約要拍攝約1,500張相片，今次行動共拍一萬張相片，人工智能系統最後識別到約500張相有人形物。

署理消防及救護學院助理院長（專業發展）李巍表示，當局近年引入更多新科技以提升攀山拯救救援能力，包括在今年第2季建立新機制，由流動網絡營運商獲取較多發射站資料，第3季亦引入手提電話定位儀，第4季將進一步發展AI圖像分析軟件，亦會將紅外線相機拍攝的影像一併加入分析。