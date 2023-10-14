醫健：醫健寶庫：針灸可以治療痛症嗎？

疼痛通常由現存的或潛在的組織損傷所引起，除了令人身體感到不適，亦可影響情緒。痛症是指人體的筋骨及神經受到傷害，以疼痛為主症的一系列疾病，從中醫角度，稱為「痹証」。痹指經脈閉阻不通的意思，氣血閉阻不能暢行，引致身體各部位的關節、肌肉疼痛、麻木、重着、屈伸不利等症狀。

物理刺激 安全且無毒性 針灸是利用針具及艾絨，刺激穴位，疏通人體臟腑的氣血，從而治療各類痛症。國內有醫學研究顯示針灸可以調整神經，抑制快速疼痛神經上傳大腦，並促使人體分泌內啡肽，達致止痛效果。

2003年，世界衞生組織分析了針灸治療病症的範圍及療效，並指其對下列病症具良好的治療效用︰

‧頭痛 ‧面部疼痛（三叉神經痛）

‧牙痛 ‧頸痛（頸椎病）

‧肩臂痛（肩周炎） ‧網球肘

‧腰背疼痛 ‧坐骨神經痛

‧膝關節骨性關節炎 ‧腳痛（踝關節扭傷、筋膜炎）

針灸作為一種物理刺激，作用安全且無毒性。針灸在人體產生的感覺，中醫稱為「得氣」，是在毫針刺入人體穴位後，通過手法操作產生一種特殊反應，患者會感到輕微的痠、麻、重、脹等，一般患者都可以接受。

香港大學李嘉誠醫學院中醫藥學院首席講師姚韌敏

香港大學李嘉誠醫學院