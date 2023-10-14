自由工作者缺保障 議員促修例填補漏洞

顏汶羽

【本報訊】自由工作者如外賣平台車手等欠缺僱傭條例保障。議員顏汶羽指，香港目前有11.4萬人透過5大數碼平台接單，從事速遞和陸路運輸的有薪工作，佔本港整體就業人口約3%，除此之外仍有部分工作難以納入僱用範疇內，如司儀、私補等工作，他們均乏僱傭條例保障，而該部分人佔比將愈來愈高，導致「法例追不上新常態」，要求當局填補漏洞，讓自由工作者有全新就業身份，並享基本權利。

顏汶羽表示，由於目前平台公司大多視平台工作者為自僱人士，不會向他們提供僱員專享的法定福利，舉例部分平台企業為速遞員投保個人人身意外保險，但其50萬港元的最高保額，僅為《僱員補償條例》的350萬港元保額的七分之一。而這部分人口將愈來愈多，政府應規管社會問題，填補法律漏洞。

倡參考星洲 享有基本福利 顏建議參考新加坡做法，「平台工作者」雖不獲得有薪年假、有薪病假、休息日及超時工作薪酬等，但新加坡平台公司需為員工提供一些基本福利，例如退休金、工傷賠償、醫療保險和集體談判權等。

對於就業身份模糊不清的問題，顏汶羽指，部分勞工團體認為，現時依靠法院裁決訴訟個案，逐一確定就業身份的做法，未能保障他們，社會亦出現更多訴求，要求檢討勞工法例，為平台工作者提供更多保障。以新加坡為例，當地政府正由2018年保障自僱人士的寬鬆靈活及自願性方案，過渡至以立法方式保障平台工作者，預計法例於2024年下半年實施。其重點為平台工作者創造僱員身份以外的全新就業身份，並提供另一套的勞工福利，整套保障方案的設計溫和，以新加坡獨有的三方合作模式為基礎，令所有持份者均能應對其影響。

而政府於2023年1月承諾成立專責小組研究海外做法，目標是在現屆政府任期於2027年年中屆滿前完成政策檢討。