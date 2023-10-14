科大擬設醫學院 病人組織歡迎冀增人手

【本報訊】科技大學計劃設立本港第3間醫學院。病人政策連線主席林志釉在電台節目上表示，歡迎科大有關計劃，指過去數年醫生人手短缺，用盡方法挽留及向外招聘，未能大大增加人手，若成立新的醫學院並增加醫科生學額，有助紓緩人手不足問題。

林志釉又指，本地醫生熟習香港環境，如能增加本地醫科生，培訓他們為香港提供服務會是最佳選擇。他又說科研是未來醫學發展的大方向，如人工智能、生命科技，均需要科研人才，科大是有優勢。

議員指短期難解決人手荒 不過，醫療衞生界議員林哲玄則表示，如果期望透過一間新的醫學院在短期內解決醫療人手不足問題是不切實際，認為新的醫學院應發展成國際教育樞紐，可吸引科研人才，並提升國際醫療教育地位。

至於香港是否有足夠師資、配套及用地等以設立多一間醫學院，林哲玄認為，香港作為國際都市，多一間醫學院一定沒有問題。他又說香港科研資金不算多，臨床研究基礎約700多萬人，新的醫學院最重要是定位清晰，不應「關上門」只服務香港，例如需要與國際藥物研發組織等合作，締造更好前景。