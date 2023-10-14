理大環保建築物料 聲稱能碳中和

【本報訊】建築業是全球碳排放的主要來源，佔整體碳足迹約37%。香港理工大學土木及環境工程學系最新研發的綠色建築材料及技術，由廢棄混凝土等製成透水混凝土等建材，捕捉空氣中的二氧化碳之餘，亦可加強混凝土的疏水效能，降低水浸風險，聲稱能有效實現碳中和。相關研究將於本月28日於香港科學園舉行的「創新科技嘉年華2023」中展出。

環保製冷塗層 可零耗電降溫 由理大土木及環境工程學系系主任潘智生領導研發的環保建築材料，將廢棄混凝土、垃圾焚燒灰渣、廢玻璃，循環再造成低碳混凝土及透水混凝土等建築材料；亦利用混凝土作為二氧化碳的「倉庫」，積極捕獲、礦化及封存二氧化碳氣體，並同時加強混凝土的疏水效能，降低極端天氣下的水浸風險。

另外，理大土木及環境工程學系教授戴建國主導研發的環保製冷塗層，運用輻射冷卻的原理，在日間太陽直射的情況下，可冷卻建築物或基礎設施的表面及室內溫度，表面溫度較環境溫度最多可減攝氏6度，且不消耗任何電力。

團隊早前更與地區合作，為薄扶林村15間寮屋的屋頂髹上環保塗層，冀為居民降溫減少冷氣使用量。

兩位教授表示，可持續發展的綠色建築材料成本必然較高，期望未來大規模製作及廣泛應用可令成本下降，同時亦為建築界的承包商，提供更廣泛的市場選擇；隨着碳交易市場逐步發展，有望進一步推動綠色建築材料成為主流。