測試網購平台 團體指均未符無障礙功能

【本報訊】殘疾人士欠缺支援備受社會關注，政府雖一直指致力建立關愛共融社會，但現時本港數碼無障礙建設仍然不足，有議員表示政府多年來推動障礙網站設計，但現時全港只有幾百個網站符合標準，而全部測試網購平台Apps更均未能符合無障礙設計功能，亦建議政府推出的網上服務，在設計上必須充分考慮到殘障人士的需要。

議員倡政府須考慮殘障者 議員葛珮帆表示，網上購物已成為一種新常態，但有支援殘障人士的機構早前為6個本地網上購物平台手機應用程式進行測試，結果顯示，全部測試網購平台Apps均未能符合無障礙設計功能，包括未有為貨品優惠的圖片加入文字描述、沒有為輸入欄位加入輔助標籤、部分文件未能符合對比度的比例要求等，反映部分殘障人士或因網站或應用程式未符合無障礙設計而未能使用網購平台。

各持份者亦表達政府對殘疾人士的支援及建議。就聽障人士報案及求醫服務上，聽障人士機構創辦人邵日贊指出視像手語翻譯可協助案件分流，減省手語翻譯員地區往來的時間，故建議政府研究提供視像手語翻譯服務。香港肌腱協會代表陳凱茵表示在家居環境上，如果有科技可幫助其自主生活，亦可減輕照顧者壓力。針對輪椅人士出行，協會另一代表甄俊傑表示殘疾人士廁所往往採用拉門關門設計，惟輪椅人士難以做到，而其電動輪椅曾經路上電力耗盡、的士上落輪椅的費用也相當昂貴，建議政府增設獨立電動輪椅充電地方。