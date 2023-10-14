要求打風開工 運輸業工會斥不顧死活

【本報訊】颱風小犬早前襲港，大批飛抵香港的旅客因沒有交通工具而被迫滯留機場，事件引來各界批評，有聲音指運輸從業者應維持運作。汽車交通運輸業總工會、香港鐵路工會聯合會和工聯職安健協會（下稱「三會」）昨舉行聯合記者會，斥有上述言論如「信口雌黃」、「不顧從業者死活」，強調「司機的命也是命」，又促政府以正視聽。

的士業籲司機不應冒險載客 三會強調，8號或以上風球及特殊天氣警告下，運輸業者若盲目開車，尤其是在露天路段，很可能置乘客及從業者於高度危險之中，三會代表認為部分人只糾結於機場滯留人士及香港形象受到影響，全無考慮司機與乘客的生命安全，要求特區政府檢討時，應以安全為首要考慮因素，同時向社會人士說明這項立場，以正視聽。

香港的士業議會也質疑有保險業界人士指，的士作為工作車，在懸掛8號或以上颱風信號期間時仍有保險保障，直斥言論誤導。該會呼籲的士司機在惡劣及極端天氣下應以自身及乘客安全為先，在危險情況不應冒險接載乘客，以保障生命安全。

另外，就大量旅客滯留機場一事，機場空運員工會昨日亦發表聲明，認為機管局作為危機應對持份者，發布資訊時應全面和及時，為滯留機場的人員、尤其老人、小孩、殘疾人士及懷孕婦女等弱勢群體提供合適支援。又指政府應關注及疏理旅客、員工離開機場後的交通接駁問題，有關部門及機管局應統籌及協調風球除下後各項公共交通工具恢復安排，有秩序地疏導機場滯留人群，例如統籌「中小微企的非專營巴士公司」在交通恢復、疏導人流上出分力。