涉扮移居內地取積金 拘20人包括保險代理

傳部分持BNO留英 暑假返港時被捕 有留英港人疑在當地透過保險代理取回強積金，返港時遭廉政公署拘捕。廉署昨證實早前採取執法行動搗破一個貪污犯罪集團，至今拘捕20人，各人已獲保釋候查，據悉，他們被沒收護照不能離港，而涉案的英國永明金融保險代理，涉嫌收取每名港人數千至數萬元賄款，向強積金受託人公司訛稱他們因移居內地而永久離港，申請提早提取強積金，並疑使用虛假法定聲明、內地工作或定居證明等文件。

有網媒指留英港人群組熱傳，多名持有BNO簽證的港人，在當地透過永明金融取回強積金，在暑假期間返港時遭廉署人員問話，扣押48小時後，沒收旅遊證件，需定期報到，至今仍未能返回英國與家人團聚。廉署回應傳媒查詢時證實搗破一個貪污犯罪集團，他們涉嫌透過貪污及欺詐手段，協助強積金計劃成員使用虛假證明文件及法定聲明，申請提早提取強積金。

懷疑使用虛假法定聲明等文件 廉署至今共拘捕20人，包括該名保險代理及10多名涉案強積金計劃成員，他們涉嫌違反《防止賄賂條例》第9條。廉署人員又根據法庭發出的手令，搜查了多個地方，包括被捕人士的住所及辦公地點。廉署早前接獲貪污投訴，經調查後揭發該犯罪集團首腦為一名任職保險代理的強積金中介人，他涉嫌收取賄款協助多名強積金計劃成員，向強積金受託人公司訛稱因移居內地而永久離開香港，申請提早提取強積金。

有關申請涉及使用虛假法定聲明、內地工作或定居證明等文件。該保險代理涉嫌向每名申請人收取數千至數萬港元賄款。由於相關調查仍在進行，廉署不會作進一步評論。廉署會依法及按既定程序，在完成調查後向律政司索取法律意見以決定是否作出檢控。廉署發言人提醒公眾，貪污、使用虛假文書及虛假法定聲明等均屬嚴重罪行，市民切勿以身試法。

積金局回應時表示，極度關注有強積金中介人涉嫌偽造或使用虛假文書，教唆強積金計劃成員非法提取強積金。強積金計劃成員以永久離港為理由申請提早提取強積金，必須向受託人提交申索表格和相關文件，以及作出法定聲明。根據《強制性公積金計劃條例》，任何人士如向積金局或受託人作出虛假或具誤導性陳述，屬刑事罪行，可被檢控。首次定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁一年。