質保局：大部分浸大生從未與輔導導師聯絡

【本報訊】大學教育資助委員會轄下質素保證局昨公布香港浸會大學的質素核證報告，報告指浸大現行的學業輔導計劃中，不同學系的學業輔導導師及學生的比例存在差異，部分課程更有頗大比例的學生未曾與其導師聯絡；同時浸大給予研究生的教學機會不足，僅少數學生的每周教學時數可達上限17小時，建議浸大檢視相關政策。

質保局評審小組在報告中表示，浸大現行的學業輔導計劃中，部分課程的學業輔導活動學生參與度不高，更有頗大比例的學生表示從未與其學業輔導導師聯絡。評審小組建議，浸大應檢視其訂立學業輔導導師及學生比例的相關規約，以確保所有學生獲得適當支援。

予研究生教學機會不足 報告又提到，浸大現時將研究生的教學時間上限，設定為每周17小時，惟大多數研究生每周教學工作僅3至4小時，學院之間亦存在若干差異。評審小組建議，浸大檢討編配予研究課程研究生的准許教學時數上限，包括研究生教學助理資助計劃下的研究生 ，以確保為學生提供充分支援。

浸大回應報告時指出，為確保學生得到學業輔導導師適時及充足的學業支援，大學將盡快檢視和改善學業輔導計劃，在全面評估學習及課程層面的運作後，將制訂及推行改善措施。同時，浸大亦將檢討研究生教學助理的政策及安排，並考慮不同學科的需要及學生的反饋，以提升研究生的學習體驗。