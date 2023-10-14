逾9成學童 唔夠體能活動

倡增體育課時 推「消費券」買裝置 疫下學生運動量大減，惟復常後問題仍待改善。香港大學最新研究顯示，過去一年學校恢復面授課堂，本港學童的體能活動量顯著回升，當中上課日活動量的復常幅度，較假日高出一倍，惟整體學童體能活動量仍然不足，僅8%達世衞標準。研究團隊建議，學校增加體育課時，並推出「學童運動消費券」，鼓勵學生參加運動班、購置設備等。

港大去年起展開第二階段中小學生體適能活動調查，安排528名中小學生連續佩戴運動手帶7日，收集他們的步行數目、運動及睡眠習慣等數據。結果發現，過去一年，中小學生在上課日，平均每日做約28.2分鐘中等至高強度運動，比疫情期間多9分鐘；惟僅8%學童達到世衞的體能活動標準，即每天累積最少60分鐘中等至高強度運動時間，反映學童體能活動量不足的情況仍然嚴峻。

研究又發現，復課後學童在上課日的活動量已迅速回復至疫前水平，而上課日的活動量復常幅度，更較假日高出一倍，反映學校生活在提升學童體能活動量起關鍵作用。同時，平均每日做15分鐘或以上、中等以上強度帶氧運動的學生，有較佳適應能力及睡眠質素。

超重肥胖比例 疫後增至31% 此外，在2018年至2022年期間，港大研究團隊亦分析了逾13萬名本地小學生的數據，結果發現，超重或肥胖的學童比例，由疫情前的25.9%，大幅上升至疫情後的31.0%。學童的身體柔韌度、核心肌群力量及心肺耐力均有所下降，當中又以過輕學童的體適能水平下降尤其嚴重。

港大兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強指，按照世衞建議做運動的學童比例，維持少於一成；復常後學童在假日亦更多留在家中上網，形容情況令人擔心。他續指，疫後兒童感染流感的情況愈趨嚴重，而研究證明有中強度運動習慣的學童，能減低肥胖及日後患上其他慢性病風險，亦有效減低感染流感後入院及重症的機會，呼籲家長及學校鼓勵學童多做運動。

有見學校是學生主要的體能活動場所，團隊建議學校可增加體育課時，並善用小息、午飯及課後時間，將體育活動融入校園生活；又建議政府優先向基層家庭發放「運動消費券」，減少基層家庭培養子女運動興趣與習慣的經濟壓力。