調查指電動車配套不足 市民冀「一換一」延續

【本報訊】政府在2035年或之前會停止新登記燃油及混合動力私家車，為鼓勵車主更換電動車，政府於2018年起推出電動車「一換一」計劃及「EV屋苑充電易資助計劃」，但有調查顯示，九成市民希望「一換一」計劃屆滿後延續、逾九成的受訪人士認為所居住地區的充電站完全不能或不能夠滿足區內居民的需求，且現有的全港充電站也無法滿足需求。

車主首次登記一輛新電動私家車，可獲首次登記稅寬減，惟有關安排明年3月31日截止，但是至今仍然未公布後續安排。有政黨於於9月下旬至10月上旬透過問卷形式向港島區設有停車場的屋苑進行了「電動車一換一計劃及充電配套問卷調查」，收回共632份有效回應，90.4%的受訪人士認為政府應該延續計劃。

而若電動車「一換一」計劃屆滿後不予延續，超過72%的受訪人士指出會對購車計劃有非常大或大的影響。另有91.3%的受訪人士認為所居住地區的電動車充電站完全不能或不能夠滿足區內居民的需求，92%的受訪人士則認全港電動車也無法滿足需求。

充電位少 影響購買意欲 針對「EV屋苑充電易資助計劃」，計劃推出至今，剩餘撥款預計只可接受約20份申請，或約4,000個合資格停車位，然而，本港仍有大部分私人屋苑仍未提出申請，或正處於審批階段。政黨指充電位不足問題現階段嚴重影響車主轉用電動車意欲，或認為充電不便利。

該政黨表示，現時「一換一」計劃應該予以延續，並在現時的「EV屋苑充電易資助計劃」滿額後推出新一輪計劃，以配合車主轉用電動車的需求，同時亦促請政府盡快增設電動車公眾充電站，特別是中高速的充電設施，同時研究在咪錶位增設充電設施。