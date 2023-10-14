首輛氫能雙層巴 本月抵港

【本報訊】環境及生態局表示領導的氫能源跨部門工作小組昨日開會，原則上同意多兩個氫燃料試驗項目申請，包括以氫為辦公室供電及為電動車充電。另外，城巴引入全港首輛氫燃料電池雙層巴士，將於本月內抵港。

多個氫燃料項目有進展 工作小組於今年7月收到上述兩個項目申請。其中一個由中國建築工程（香港）有限公司、香港國鴻國際氫能科技有限公司和中石化（香港）有限公司聯合提交，涉及在落馬洲的工地試驗用氫燃料為工地辦公室提供電力；另一個則由香港中華煤氣有限公司及一間板式網球公司提交，涉及在後者的西貢場地試驗從現有煤氣網路提取氫氣發電，為電動車充電。自今年3月24日起，工作小組已先後審視並原則上同意9個開展氫能源試驗項目的有效申請。各項試驗計劃將提供數據及實地經驗，為本地長遠使用氫燃料訂立相關安全運作框架。

至於城巴早前申請的首輛氫燃料電池雙層巴士試驗項目，城巴預期該巴士可於本月內抵港，為開展測試做最後準備。工作小組備悉城巴正積極跟進，從而令試驗項目可如期於今年內啟動。重型車試驗方面，工作小組備悉有關政府部門已於本月初批出3輛氫燃料電池洗街車的租用合約，並正跟進後續工作，包括日後測試、付運及驗收等程序。另外，工作小組亦備悉機電工程署已於今年9月中批出顧問合約，研究修訂《氣體安全條例》以涵蓋氫燃料細節，並進行營商環境影響評估，諮詢業界及持份者。港府會適時向立法會提交條例修訂建議。