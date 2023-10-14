三隧新方案累運費升 速遞業擬加價兩成

三隧分流第二階段收費方案擬於12月10日實施，其中貨車等商用車輛全日劃一收費50元。有速遞業昨日透露，業界傾向在新方案實施後加價，預料先觀察約一個月，評估運輸成本上漲幅度後再決定加幅，初步估計加價一成至兩成；又稱日後業界或會調整路線以縮減成本，有機會影響派遞時效。

現時輕型、中型及重型貨車，行經三條過海隧道的收費各有不同，以紅隧為例，輕型貨車收15元，中型貨車收20元，重型貨車則收30元。第二階段收費方案實施後，所有車種全日將劃一收50元，經紅隧各類貨車全需加價，加幅由六成多至兩倍多；經東隧則輕型貨車加價約三成，中型貨車收費不變，重型貨車減價三成多；經西隧所有類別貨車均減價，減幅四成至六成。

或調整路線 影響派遞時效 香港速遞業協會會長吳江表示，速遞業人力成本高，隧道加費勢必令成本上漲，業界傾向加運費。他又指，本地速遞講求時效，一輛貨車每日或行經隧道5至6次，隧道費上調的影響很大，日後或需調節運輸模式及路線以降成本，而派遞時效同樣有機會受影響。吳預料會先觀察一個月，待評估調整模式後可否降低成本，否則或開會商討加價安排，初步估計加一成至兩成。

此外，商用車在新階段收費全日劃一50元，同樣引起小巴業界不滿，直指紅隧收費增加4倍，未來業界或需跟隨隧道費加價。運輸署助理署長梁世豪日前指，由於歷史因素，過往紅隧小巴收費太低，是不太合理的水平，因此現時看來才有很大的差額。他又指，以往小巴的三隧平均收費約40多元，與新收費相若。

紅隧貴4倍 小巴業不滿 梁世豪又表示，社會復常後，整體交通甚至比疫情前多，有需要盡早落實安排。當局最早下周三（18日）立法會復會提交附屬法例，約40天完成立法程序，最早的實施日是12月10日。