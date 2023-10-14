一豚豬手專門店突結業 禮券未兌現

【本報訊】豬手專門店「一豚豬手專門店」結業，消費者委員會總幹事黃鳳嫺昨日表示，消委會收到6宗相關投訴，指仍持有禮券，追討金額合共1,350元。該商戶雖然呼籲受影響顧客登記，但未有交代後續安排，消委會會聯繫商戶了解情況。

消委會接6宗投訴 黃鳳嫺在電台節目透露，有投訴人指早前一兩個月已購買禮券，擔心不能兌現，懷疑商戶有欺騙成分。若商戶收款時無理由相信可履行交易承諾，或構成《商品說明條例》中「不當地接受付款」的罪行，為商戶要尋找法律意見，妥善處理。黃續說，若發行餅卡、湯券等，變相儲起一大筆消費者的預繳費用，當局長遠要思考如何加強規管。

強積金計劃管理局早前表示，該店共有17間分店，經營公司是康歷企業有限公司，該公司拖欠了30名員工共5期、即2023年4月至8月的強積金供款，涉款約13萬元，積金局將向法庭作出民事申索，追討拖欠的強積金供款及附加費。積金局至今接獲10宗相關投訴，正展開調查。

另外，一豚豬手前晚在社交台平發出公告，指成本壓力瞬間倍增，對加盟商經營造成了不少的困難，提出結束經營，「加盟商亦無法再繼續履行與總公司之合約協定，我們感到遺憾之餘亦暫時未有能力可以處理餘下事項，對此深感抱歉。」

一豚豬手又指，目前暫時未能和加盟商達成共識，正採取法律行動解決和加盟商之間的糾紛，總公司亦積極尋求其他合作夥伴協助幫忙兌換禮券，顧客可以私訊聯絡，分階段處理所有換領事宜。