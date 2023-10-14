搗本地電騙團 拘10人包括主腦

【本報訊】近期「猜猜我是誰」電話騙案有明顯上升趨勢，東九龍總區執法部門早前根據情報分析，以及翻查大量「天眼」錄影片段後，鎖定一個本地詐騙集團。至本周一至昨日採取行動，於全港多區拘捕10名男子（15至51歲），同時檢獲多部手機。被捕人士分別報稱學生、廚師、倉務員和無業人士等，部分人有黑幫背景，當中包括集團主腦、骨幹及負責收取騙款的成員，他們涉嫌在今年2月至9月期間發生的40宗電騙案有關，受害人（60至93歲）被騙去一萬元至37萬元不等，總損失高達432萬元。

初步調查顯示，集團內部採用金字塔式結構，主腦指示第二層的骨幹成員招攬成員，經由網上社交平台、通訊軟件，或者在娛樂場所接觸流連人士，以數百至數千元報酬利誘他們成為第三層成員，再指派各人前往收取「保釋金」，案中年齡最小、就讀中四的被捕人士，疑因「財迷心竅」充當詐騙集團的跑腿。另一方面，騙徒會致電受害人，冒認是其親友，訛稱自己被捕和急需保釋金，或者有財政困難，並要求受害人到指定地方交收款項。

另破29科技罪案及詐騙 另外，人員同時偵破29宗科技罪案及詐騙案件，包括網上購物騙案、網上情緣、網上投資騙案、網上求職騙案等，涉款約280萬元。行動中，執法部門拘捕20男3女（19至64歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」及「洗黑錢」等罪名。

上述33名被捕人士中，其中一名32歲男子將被控一項「詐騙」罪，案件將於今日在西九龍裁判法院提堂，其餘被捕男女則獲准保釋候查，須於11月上旬向執法部門報到。