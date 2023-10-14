議員擬設民間反詐聯盟防騙案

吳傑莊

【本報訊】JPEX無牌經營案發生至今近一個月，有逾2,500名受害人報案，涉及金額約15.7億港元。具創科界背景的議員吳傑莊昨日約見政府當局，表示需要加強跨境協作、加強地區宣傳教育，執法人員亦應加強與證監會、銀行及電訊商等相關部門溝通。他又指，未來將成立民間反詐騙大聯盟，並在立法會內務委員會上提出盡快成立Web 3.0及虛擬資產發展小組，以達到監管和支持行業發展雙軌並行。

指JPEX案凸顯欠規管 吳傑莊表示，JPEX一案凸顯「線下找換店」、網紅（KOL）宣傳等詐騙形式未有正式法律規管，而隨着科技愈來愈進步，網絡犯罪花款層出不窮，甚至已經可以利用人工智能（AI）假扮親友進行詐騙，認為執法部門有需要加大力度預防網絡犯罪發生，並提醒市民亦要時刻警惕。

他舉例指近期出現的JPEX虛擬資產交易平台涉嫌詐騙事件當中，該平台自去年7月起已被證監會列為無牌公司及可疑網站名單，當局應及早採取調查及執法行動，防患未然。吳又指目前民間對科技犯罪及網絡陷阱的認知程度有限，因而誤墮網絡騙局，建議政府應加強宣傳及公眾教育，讓公眾更了解更多網絡科技及相關投資產品的風險。

針對防詐措施，吳傑莊表明自己未來將成立民間反詐騙大聯盟，配合每個地區的特別罪行委員會，聯盟將夥同法律界人士、創科界人士，為市民提供防騙資訊，同時會在立法會內務委員會提出盡快成立Web 3.0及虛擬資產發展小組。