旺角巡娛樂場搗毒窟

【本報訊】旺角區執法人員聯同衞生署控煙酒辦公室人員，於本周四展開代號「犁庭掃穴」行動，人員突擊巡查區內多個場所，包括遊戲機中心、桌球室、夜總會、桑拿、麻雀館及酒吧，並在一間遊戲機中心內，拘捕一名涉嫌干犯刑事案件而被通緝的29歲男子。另外，人員在一間麻雀館，以涉嫌「逾期居留」拘捕一名61歲內地男子，同時發出多張違例吸煙定額罰款告票。

此外，人員於通菜街一單位搗破一個懷疑毒窟，一名61歲姓楊女子涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」被捕；單位內另外4名男子及4名女子（30至64歲），則涉嫌「吸食危險藥物罪」被捕。

另外，油尖區執法部門於本周四在區內展開打擊非法賭博行動，於深夜約11時突擊搜查上海街114號一個單位，搗破一個非法釣魚機賭檔。單位內一名姓呂（60歲）男子涉嫌「經營賭博場所」被捕，另外兩名男子及兩名女子（39至54歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中，人員檢獲4部遊戲機、一部讀卡機、一批遊戲卡及約1,500元現金。所有被捕男女俱已被帶走扣留調查。