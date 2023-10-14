澳門消息：涉夥3人收賄瀆職 澳門助理檢察長被控89罪

11年間組團拆案 助逾30人避法網 澳門再有高官捲入貪污醜聞，助理檢察長江志早前被揭發與律師等3人合謀，於多宗刑偵案件中收受賄賂瀆職遭刑事起訴，案件昨日開審，江志、商人夫婦蔡秀英、吳懷珠及律師關凱倫等4人被押往法院。其中江被控濫用職權、瀆職等共89項罪名，他在庭上否認控罪，指被起訴前無接受過廉署、檢察院及法官的任何詢問。

江在檢察院刑事訴訟辦事處擔任職務，去年2月7日開始享受為期兩年的長期無薪假。案件昨晨10時在澳門中級法院開審，由中級法院院長唐曉峰及4名助審法官蔡武彬、陳廣勝、馮文莊、譚曉華審理。法院門口加強戒備，公眾及記者進入法庭前必須接受安檢。案中4人被羈押在路環監獄，由囚車於約8時45分押抵法院。

被指操控偵查進度方向 中院院長唐曉峰花約1小時30分鐘簡述起訴狀內容，指出至少自2010年開始至2021年期間，4人組成專門替刑事案件受查人士「拆案」的犯罪集團，並從中牟利。期間，30多名受查人士，涉及20多宗案件由江等人「拆案」，案件類型涉及詐騙、盜竊、毒品等。江被控發起或創立犯罪集團、受賄作不法行為共89項罪名，在多宗刑事偵查案中受賄，操控案件偵查進度及方向，將案件歸檔，使受查人士逃避法律制裁。

江昨在法庭上否認控罪，指一到澳門當晚已被羈押，又強調：「無收過任何人士，包括蔡秀英任何錢、一分一毫。」他亦有信心可以說服法庭，又指自己是案中的核心人物、唯一的公務員，若其罪名不成立，同案其他3人也不成立。廉署在江的檢察院辦公室電腦內發現的《湘澳互惠基金認購紀錄》電子檔案，被指是他的不法所得紀錄，當中列出2011年2月16日至2015年2月6日期間合共涉及580多萬澳門元（折合約559萬港元）的數額。

不過，江指這份電子檔是其籌辦同鄉會、湘澳文化基金的備忘錄，控方認定當中有5筆數是「拆案」收費，只是「時間啱，Match（配合）到，數額計一計合理記落去。」他作為助理檢察長，對「違法將案件歸檔」的指控最不予認同，稱該13宗案件的歸檔程序完全合法，是其基於案情作客觀判斷，與「拆案」本身不能畫等號，又說：「我做咗咁多年工作，唔會臨門一腳，如果無條件歸檔，絕對唔會咁樣做。」

江志拒認罪 稱不算集團 江又指，起訴過很多這類犯罪，自己與同案嫌犯絕對稱不上「集團」，與吳甚少接觸，也沒有關的手機號碼、微信，彼此之間無聯絡、無食飯，質問：「唔通心靈感應咩？如何取得我同意？」雖然有判例指犯罪成員之間可毋須認識或接觸，但判例非統一司法見解。如果是龐大的犯罪集團，成員之間自然不用互相認識，但發生在4個人的犯罪集團則不同，而且當中有一對夫妻，並說：「點解犯罪集團成員得咁少？好似一定要拉人入嚟先夠數咁。」

江知悉蔡與關為好朋友，但蔡為關開設寫字樓他是在2015年兩人拆夥後才得知，最初以為蔡是關的「師爺」，負責拉客，蔡與關之間如何合作不用經得其同意。他又指：「就算畀關律師100萬（折合約96萬港元）律師費，淪落到今日嘅下場，佢會做咩？好無辜，佢接咗單案，我會唔會歸檔、點樣『犯罪式歸檔』會知咩？何來合意？」