到校接種流感針 學童未打已中招

【本報訊】流行性感冒肆虐本港，多名醫生先後提醒流感的致命性在近年大幅上升，在嚴重個案大增下，不少議員關注針對非高危群組的流感疫苗接種情況。議員田北辰關注港府能否向所有有意接種流感疫苗的人士提供216元的資助，從而提高市民接種誘因。醫務衞生局回應稱，政府提供資助時需考慮資源有限及相關風險，強調疫苗目的為防重症及死亡，會集中資源推動高風險人群的接種，重申非高風險群體可自費接種。

議員憂外展隊人手不足 議員陳凱欣則擔心兒童流感嚴重個案中，有七成患者無打針。她又指自己兩名子女分別就讀小學及中學，發現當局的到校接種疫苗服務要到11月才開始，擔心現時上學期間學生已有感染及互相傳染中，質疑外展人員人手是否足以應付，以及有部分家長在等候噴鼻式疫苗，會否錯過最佳接種時間。

衞生署首席醫生（緊急應變及項目管理）奚安妮預計，今年冬季流感高峰期為1月至3月，疫苗接種時間則為今年10月及11月，而且今年夏季流感季節較長，9月份流感病毒活躍程度仍然較高，呼籲學生盡快接種疫苗。她又指，若學生過往曾接種流感疫苗，相信仍能提供一定免疫保護，她又指，目前幼稚園和中小學均已恒常納入季節性流感疫苗學校外展計劃，逾七成幼稚園及逾九成小學報名，形容反應不俗，將主動逐一聯絡其餘未參與計劃的學校。