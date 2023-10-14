患流感重症 兒童留院個案趨升

【本報訊】本港醫院正面臨流感及新冠肺炎的挑戰，近月流感入院率上升，已處於中強度水平。香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華表示，最近數周，持續有兒童感染流感入院，部分情況嚴重，包括肺炎、脫水、血壓低，急性休克，甚至出現腦部感染。而新冠肺炎病童入院個案亦有上升。

專家倡盡快打針 關日華指出，目前出現流感重症個案的兒童，多數都是原本身體健康，而非長期病患。相信與疫情幾年來，兒童較少接觸流感和其他呼吸道病毒有關，在解除防禦措施包括口罩令後，便容易感染及出現併發症。他續稱，長者同樣亦很多出現嚴重個案，呼籲市民盡快接種新的季節性流感疫苗，指流感疫苗需時兩周以產生抗體，及早接種有助盡早得到保護。

至於新冠肺炎方面，政府日前決定引入新一代XBB新冠疫苗，將會進行採購，關日華指，病房近日因新冠感染的兒童入院數量有所增加，甚至有兒童出現腦炎等重症，呼籲市民不用等待新一代新冠疫苗，高危群組接種上一劑疫苗後半年，可接種現有新冠疫苗加強劑；而新冠疫苗和流感疫苗可以同時接種，不會出現嚴重反應。