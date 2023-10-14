雙疫埋身 殺氣騰騰

流感兩月添130亡魂 新冠高峰蓄勢重臨 入秋後氣溫回落，流感及新冠肺炎伺機雙疫拍門！立法會衞生事務委員會昨召開會議，醫務衞生局表示，8月起至今，衞生防護中心已錄得214宗成人嚴重流感個案，當中有129宗死亡，兒童的嚴重個案亦有13宗，當中一人死亡。而本港即將迎來解除口罩令後的首個冬季，近日新冠肺炎也蠢蠢欲動，有學者警告，10月至12月間，本港會出現新冠感染高峰期。醫療界人士呼籲市民及早防範，高危人士更應盡快接種疫苗。

冷鋒下周起吹到 病毒轉活躍 近日氣溫漸降，天文台預料，一道冷鋒在下周後期抵達華南，預料一周後、下周六（21日）本港市區最低氣溫將跌至21度。冬天將至，預料潛伏社區的病毒亦有機會轉趨活躍。醫衞局官員昨日預警，今個冬季，香港有機會同時面對冬季流感及新冠病毒的夾擊。

嚴重流感個案 大多數無打針 醫衞局官員表示，夏季流感自8月始已爆發，數據監察顯示，季節性流感的活躍程度不斷地上升，過去一周，流感病毒在上呼吸道的確診比率上升到13.28%，高過9.21%的基準水平。自8月至本月7日，衞生防護中心已錄得214宗成人嚴重流感個案，其中有129宗死亡，約有六成個案沒有接種季節性流感疫苗；兒童亦有13宗嚴重個案，有一人死亡，當中有超過七成未有接種流感疫苗。

孕婦銀髮族 高危群組需留神 新型冠狀病毒病方面，當局發現本港社區的新冠病毒活躍程度保持平穩，呼吸道確診樣本的比率約10.59%，病毒並無離開，仍然在社區當中，但因上一波感染已隔了一段時間，本港社區的普遍免疫力下降。促社會各界及市民均要保持警惕，高危群組尤其50歲以上、院舍長者、長期病患、免疫力較弱人士、孕婦及醫護人員，無論以往接種過多少劑新冠疫苗，應該在對上接種新冠疫苗或感染新冠病毒6個月後，接種額外的加強針，並可與流感疫苗同時接種。

衞生署購新冠疫苗 應對變種 中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌亦預期，本港會在10月至12月出現新冠高峰期，他指，目前本港每日有約百宗新冠肺炎個案入院，雖然重症比例較以往低，但世界各地正流行XBB分支，新一代疫苗的覆蓋會較準確。而衞生署會採購疫苗，但供應未必很充足，或會優先讓高危組別如院舍長者接種，又建議高危人士若距離上次接種新冠疫苗、又或者已感染超過6個月，不應等待新一代疫苗，應盡快安排接種。