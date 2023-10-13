龍七公：借助體育盛事 推進運動五化

杭州亞運會於周日圓滿結束，國家隊取得了201面金牌、總數383面獎牌的歷史佳績。形同身處主場的中國香港代表隊，亦奪得平紀錄的8面金牌和破紀錄的總數53面獎牌，當中多個項目為首次及同時有多人獲獎。部分項目港隊即使三甲不入，在名次或個人成績方面也是屢創佳績，反映香港的精英運動發展愈趨專業化、多元化及具備持續性，不像過往僅專注於三幾個項目，亦不會因一兩位傑出運動員退休，就令整項運動陷入低潮。

香港運動員以中國香港代表隊身份在國際體育盛事取得佳績，不但有助提升市民的幸福感和獲得感，亦是向國際社會推廣「一國兩制」成功落實及特區全方位發展的有力宣傳。市民透過直播觀賞港隊和國家隊的優秀表現，與不同國家的選手激烈對賽，不但可增強社會凝聚力和港人的愛國愛港情懷，對刺激市民消費、帶動商戶生意也有一定幫助。

相輔相成 互為因果 明年就到4年一度的國際奧林匹克運動會，今屆奧運由法國巴黎主辦，因時差關係，有不少賽事會在香港晚間舉行，可能是加緊推動「夜經濟」的好機會。而再過一年，更輪到香港與廣東省及澳門合辦第15屆全國運動會，配合屆時已全面啟用的啟德體育園，希望可將杭州亞運掀起的跨省觀賽旅遊熱潮和消費力帶到香江。

特區政府為香港體育發展訂下了「五化」目標，包括普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化，該5點實為相輔相成，互為因果。隨着體育精英化達到一定階段，對普及化和產業化的推力正在擴大。例如以張家朗為首的香港劍擊隊在國際打出名堂，就有愈來愈多學校及團體開辦劍擊訓練班。本地體壇明星的商業代言與贊助活動亦愈趨活躍，但在結合各類運動用品的商品化方面，香港與歐、美、日、韓以至內地仍有一定距離。原因之一是政府欠缺明確、有效的推動計劃和措施，將運動員奮戰得來的比賽成果，轉化成可惠及更多民眾的經濟效益。

專業化方面，隨着政府、大學及更多商業機構積極配合，協助現役及退役運動員就學和就業，香港有愈來愈多年輕運動員轉為全職受訓及將體育視為職業。相關的教練領隊、訓練員、營養師、醫護人員和運動科技團隊，人數和專業水平要求不斷提升，這些專業人員能夠協助運動員提升體能和技巧，加快克服傷患疲勞和壓力問題，取得更優秀的成績和更穩定的表現。

香港下一步要做的，是加快一些體育會和體育設施的管理專業化，改變部分業內人士及政府官員的過時、錯誤心態，例如以為業餘及學界運動就毋須做到專業公正；以為出任體育組織高層純粹是種興致和榮耀，而毋須擁有一定專業知識及時間投入；以至以為搞體育就是靠公帑資助和外界捐款，抗拒與商業機構合作，只懂花錢而不會開源節流。下周再談香港體育的盛事化、產業化和普及化。