冰鑑春秋：侯友宜何必怕民調

侯友宜本身並非舌粲蓮花的類型，個人魅力也比不上柯文哲，辯論表現要壓過對手實屬不易。但從去年台北市長選舉蔣萬安對壘黃珊珊與陳時中的辯論就可看出，儘管辯論前咸認對台北市政最嫺熟、平日言論也最犀利的黃珊珊應擁有相當優勢，沒想到蔣萬安經過精心訓練與仔細包裝，居然在臨場表現上完勝兩名對手。可見只要將辯論會限定為一場，侯友宜只要找對老師悉心指導並做好沙盤推演，未必會吃太大的虧。

而侯陣營目前最忌憚的民調，表面上許多民調都顯示柯文哲似乎佔了上風，可實際上只要將民調限定為不排綠的互比式民調，侯友宜反倒可能具有優勢。理由很簡單：一、對民進黨支持者而言，曾經合作對抗藍軍的柯文哲是反骨叛徒，一定要除之而後快，侯跟民進黨的恩怨反而沒那麼深。二、柯文哲的個人風格雖讓他獲得年輕人支持，但也招致最多厭惡，在互比時容易反映出來。三、最討厭侯友宜的其實是深藍，但只要沒有郭台銘這個選項，深藍對曾經自認是墨綠的柯文哲也不買單，對手無法得分，自己就等於加分了。