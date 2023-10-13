自成一家：北京應斡旋以巴衝突

昨天談到巴勒斯坦武裝組織哈馬斯襲擊以色列，觸發新一輪以巴衝突，成為近來國際最矚目的事件。國際社會的另一個關注點，是新興大國中國在這次以巴衝突中扮演甚麼角色，以及能否在這場危機中發揮調停作用。

若說當前全球最難解決的地區性衝突，以巴問題肯定排第一位。這個問題的核心是阿拉伯和猶太兩個民族都想爭奪同一塊土地，而這塊領土剛好又夾雜着全世界猶太人和伊斯蘭世界的民族宗教情感，屬於排他性的問題，雙方都退無可退。所以美國作為世界唯一超級大國，多年來致力斡旋以巴問題一直無功而回。

當然，這也和美國長期偏袒以色列有一定的關係。相比之下，中國同時與以巴雙方保持良好關係，在這方面具有一定的優勢。只不過以往中國國力有限，在中東地區事務尤其是以巴衝突問題上，根本不具備主導能力，只能慎重參與。

踏入21世紀，國際形勢變化一日千里。中國的海外利益不斷擴展，繼續在中東問題上採取搭便車政策已不符合現實。與此同時，近些年美國減少對中東地區投入，各方皆希望中國能夠發揮更積極作用。所以，北京也開始加大在該地區的參與，今年3月更成功斡旋沙特阿拉伯與伊朗和解。

可惜中國這次在以巴衝突爆發後僅呼籲各方保持冷靜克制。這是中國一貫的傳統立場，就是不選邊站，這種表達原則性立場的做法無助阻止以巴局勢進一步惡化。北京應盡快委派特使出訪當地，推動兩邊陣營恢復和談。巴勒斯坦問題在過去半個多世紀一直是中東問題的核心，若北京能夠促使雙方停火，除了可以提升自身在國際上的地位，也是為下星期召開的一帶一路論壇送上一份大禮。