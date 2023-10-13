激濁揚清：反華失業 湧台搵水

澳洲前總理莫里森首度訪問台灣，出席論壇大講澳洲會堅定與台灣站在一起恫嚇侵略者，除獲「台灣省長」蔡英文接見，出場費亦袋袋平安。反華政客反到連飯碗也丟了，但勝在仍可赴台藉着吹水撈油水，難怪如此多政棍樂此不疲。

不在其位，不謀其事。莫里森與蔡英文會晤時指出，對方提到的台澳夥伴關係非常重要，雙方夥伴關係是奠基於對民主與自由的尊重，強調澳洲會一起幫助台灣、支持台灣確保韌性，讓台灣實現追求自由和平的目標。莫里森憑甚麼代表現屆政府說話？這種吹水不抹嘴之語，根本沒有任何參考價值，只有浪費新聞版面及社會大眾的寶貴時間。

莫里森也許亦深明自己不夠話題性，於是在接受台媒訪問時稱，在坎培拉收到來自中國大陸駐澳洲大使肖千的一封信，建議他不要到台灣。莫里森更借傳媒之口反提醒對方，澳洲人會決定自己要去哪裏，不會因警告而卻步，試圖為自己建立無畏無懼的形象。然而，先不說莫里森只是過氣政客，他並非美國前國務卿基辛格那種富有國際地位的人物。更甚的是，他曾被法國總統馬克龍、前上司特恩布爾指控說謊，這種人不懂得急流勇退的重要性，還要熱衷活躍於鎂光燈下出來獻世，成功為世界帶來小丑式的笑料。

英國前首相卓慧思亦是此等小丑式笑匠。今年5月，她應遠景基金會邀請訪台並發表演講。台媒披露，從英國公布國會議員的額外收入，顯示卓慧思獲得來自該基金會約80萬港元收入，而訪台的機票住宿等費用合計約18萬港元，由台灣外交部支付。過氣洋政棍來台搵水，蔡政府竟懵得當上人肉提款機，難怪識吹水的都來台又食又拎。民間有句話神預言了這種怪現象，就是「嫁鬼佬貼埋大床」。