橫眉冷看：西方情報組織不中用

2019年反修例風波之後，香港不少「黃絲」時事評論者出走台灣，有人禁不住問道：「盛傳中國大陸將在數年內武統台灣，你們不擔心到寶島後，要面對槍林彈雨嗎？」部分時評人聞言後自我安慰，說：「不擔心，如果共產黨攻打台灣，事前必定有大規模的軍事調動，若見勢色不對，我們再出走別國不遲。」

可惜，理想是豐滿的，現實是骨感的，剛爆發的以色列和巴勒斯坦戰爭，已清楚地告訴世人，現代軍事行動說打就打，可以全無朕兆。今番哈馬斯組織突然進襲，向以色列發射5,000枚火箭炮，這些武器是何時製造、何時安裝、用甚麼途徑運往發射地點，以色列與整個西方情報系統都是茫然無知。美國的中央情報局、英國的軍情六處、以色列的摩薩德都是赫赫有名，如果全球情報機關排座次，三者皆可位居五強之列。

然而，筆者已多次指出，美歐以至親西方陣營的多個情報機構，近年只是徒有虛名，鬧出的笑話不勝枚舉。2018年初，盛傳北韓領袖金正恩會乘專列訪華，南韓情報組織經分析，再參考來自美國中情局的消息得出結論，認為小金不會出國，更不會乘坐火車，因為他為人謹慎，在陸地上穿州過省，須擔心安全問題。詎料言猶在耳，朝中社便刊出照片，顯示金正恩已抵達中國，與國家主席習近平握手言歡。美韓的情報機構登時被打臉，事後還證實，金正恩此番出行，正是乘坐專列。

此後，在阿富汗爆發的塔利班組織反攻行動，以至俄烏戰爭的發展進程，都完全超出美西方情報的研判。這些情報機關就連塔利班與哈馬斯的實況都無法掌握，卻妄想探知解放軍的動向，豈非癡人說夢話？