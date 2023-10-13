筆下風雲：烏克蘭被晾在一旁

以巴爆發半世紀以來最血腥衝突，以色列總理內塔尼亞胡與反對派領袖組成戰時聯合政府，準備採取地面攻勢攻入加薩地帶，一場血腥大屠殺一觸即發。目前全世界都聚焦在這場中東大戰，一直佔據人們眼球的俄烏戰爭明顯被晾在一旁，難怪俄羅斯總統普京一副「食花生」的模樣，揶揄以巴局勢惡化是美國中東政策失敗的鮮明例子。

美國一直唯恐天下不亂，中東一直沒有平靜日子可過，所謂推動以色列與沙特阿拉伯關係正常化，亦是出於美國政治利益考量，藉此壓制伊朗，讓以沙兩個中東經濟和軍事強國控制住中東局勢，同時阻止中國勢力擴張。可惜正如普京所說，美國自私自利，從來沒有想過巴勒斯坦人的利益和處境，一味將自己的想法強加於中東，終於釀成哈馬斯反抗，亂局一發不可收拾。

事實上，以色列一旦進入加薩，巴勒斯坦人必遭屠殺，哪會分辨誰是哈馬斯成員，誰是平民百姓。目前以色列已切斷加薩的水電糧供應，聯合國直斥此舉「使本已嚴峻的人道主義局勢更加惡化」。然而，有關批評軟弱無力，內塔尼亞胡才不會講甚麼人道主義，美英等西方國家亦不斷火上加油，巴人處境堪憂。

當然，現在最心急如焚的人，肯定還有烏克蘭戲子總統澤連斯基。世界視線轉向以巴，俄烏戰爭漸成明日黃花，美國國會通過的臨時撥款法案又不包括援烏預算，共和黨講明不會開綠燈，烏國很快就會「斷炊」。早已厭戰的歐洲亦可能乘機抽身，逐步減少對烏國的援助。何況美國口口聲聲會向以色列提供武器對抗哈馬斯，中東戰場一團亂，政客還會為烏克蘭操心嗎？澤連斯基急嚷：「如果停止對基輔的援助，時間將站在俄羅斯一邊。」普京聽罷肯定冷笑。