龍吟虎嘯：種族殺戮 在此完成

今次巴以之戰，以色列大丟其臉。它固若金湯的空防陸防，突然被落後粗糙的「炮」海戰術、奇兵天降瞬間攻破，兵士被殺，高級將領被俘，一向傲視全球的情報部門成了瞎子、聾子。

面對如此局面，以色列要瘋狂報復是必然的，若只像以往般對加薩地帶狂轟濫炸是報不了仇、解決不了問題的，只有陸地進攻，兵陷加薩，完全消滅哈馬斯武裝力量，不管在地面戰爭中多少巴勒斯坦百姓被屠戮，甚至出現大規模的種族滅絕，以色列認為才能夠解決問題。這就是以色列聲稱的巴勒斯坦將面臨滅頂之災，將影響巴人幾個世紀，可見以色列正向巴勒斯坦揮起像當年希特拉滅掉猶太人的屠刀。

當然，以色列想幹的事情、能幹的事情，最後能不能幹成，並不完全取決於以色列，國際社會因素、西方因素、美國因素、阿拉伯世界因素都將起作用，其中美國因素影響最大。戰爭一起，美國就「堅定站在以色列一邊」，對哈馬斯實施「不受限制」的報復。白宮還要威懾阿拉伯國家和世界上的「某些勢力」，派福特號、艾森豪威爾號航母戰鬥群馳往東地中海。美國中央司令部聲稱，「與以色列敵對的任何一方想乘虛而入將不會得逞」。總統拜登說，這些舉動是「警告任何想利用當下以色列局勢渾水摸魚的國家、組織和個人」。

美國如此「給力」，以色列的出兵加薩地帶、滅掉哈馬斯已勢在必行。以色列已經動員了30萬大軍，組織了「戰時內閣」，總理內塔尼亞胡邀請反對派領袖兼前國防部長合組「戰爭管理內閣」，這意味着「戰爭期間不會推動與戰爭無關的法案或政府決定」，意味着「所有高級職位任期將在戰爭期間自動延長」。

這是一場生死存亡、關乎國族命運之戰。加薩有200多萬人口，據說防禦工事複雜堅固，這將是一場超級大、超殘酷的絞肉戰，此極可怖也，種族滅絕殺戮往往在此完成！