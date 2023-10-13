政情：遇兩體壇偶像 鄭泳舜即刻影相

尋日北角一間中學，邀請到有「蘇神」之稱嘅內地短跑飛人蘇炳添，分享佢嘅運動員生涯、以及問鼎冠軍之路；前港隊劍擊運動員，人稱「佩劍一哥」嘅林衍聰亦都在場。議員鄭泳舜喺同一場合遇見兩位體壇偶像，當然要「打卡」影合照啦！

好欣賞蘇神嘅體育精神 作為中國男子田徑100米紀錄保持者，蘇炳添不但係頂尖運動員，兼且係內地某大學體育學院教授。佢提到前年東京奧運會100米準決賽，跑出9秒83刷新亞洲紀錄後心情激動，事關佢喺2019年經歷受傷，2020年整個賽季因疫情而停止比賽，加上內地過去並無人跑出10秒以內嘅成績，好多技巧要靠自己摸索。雖然去年比賽成績唔係咁理想，不過自己即使已年屆34歲仍會繼續堅持，希望明年可出戰巴黎奧運會咁話。

鄭泳舜指「蘇神」每一次喺賽場上不斷超越自己，永不言棄嘅拚搏精神，令人由衷敬佩，期待佢之後喺田徑場上再創輝煌，挑戰自己。另一方面，鄭泳舜話林衍聰獲得十大傑青，實在戥佢高興，畢竟對方係自己嘅佩劍教練。