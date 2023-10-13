政情：古人冇社交網用 莫乃光問詩詞點流通
古人嘅生活細節，現代人往往難以理解。教育界前議員葉建源，早前喺社交平台貼文推薦一齣以唐朝為背景嘅動畫電影，話喜歡唐詩、唐史，特別係詩人李白嘅話，應該會覺得好過癮！前資訊科技界議員莫乃光都有入場觀看，大讚葉建源無介紹錯之餘，仲幾乎想搵本唐詩讀吓添，但一提到讀唐詩，佢就不禁萌生一個疑問！
睇唐朝背景動畫起詩詞癮
現時身處美國西岸嘅莫乃光，早就留意到葉建源嘅推介，日前佢見呢齣動畫電影喺美國上映，即使平時唔多睇動畫，亦都購票入場。事後佢大讚「絕無冷場」，幾乎想搵本唐詩讀讀咁話，事關莫乃光對於自己只懂「床前明月光」而感到遺憾。可能從事資訊科技嘅關係，佢留意到古時冇社交媒體、冇報紙電視，究竟唐朝眾多詩人透過乜嘢渠道，令其作品得以喺社群中傳播同分享呢？
到底喺飛鴿傳書、竹筒傳信以外，古人仲有冇其他聯絡方法呢？咁就要歷史學家研究研究啦。其實動畫電影嘅情節都唔一定忠實反映古人生活，畢竟葉建源都有指出呢齣動畫電影「若干細節經藝術加工，有爭議。」
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：