政情：古人冇社交網用 莫乃光問詩詞點流通

古人嘅生活細節，現代人往往難以理解。教育界前議員葉建源，早前喺社交平台貼文推薦一齣以唐朝為背景嘅動畫電影，話喜歡唐詩、唐史，特別係詩人李白嘅話，應該會覺得好過癮！前資訊科技界議員莫乃光都有入場觀看，大讚葉建源無介紹錯之餘，仲幾乎想搵本唐詩讀吓添，但一提到讀唐詩，佢就不禁萌生一個疑問！