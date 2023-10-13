行為不符檢控基礎 警員甩襲擊罪

【本報訊】入職25年的男警被指休班時在港島小西灣巴士站大吵大鬧，並向一名車長自稱遺失手機，堅持要對方幫忙尋找，期間更涉嫌向車長拳打腳踢，甚至壓車長在枱上。男警早前於東區法院否認襲擊罪，經審訊後昨被暫委裁判官布喜后裁定罪名不成立。裁判官指不接納事主的說法。不過，裁判官同樣不接納被告於錄影會面稱是他單方面遭事主襲擊，從閉路電視片段顯示他確有拉扯事主，但因並非控方檢控基礎，故裁定襲擊罪罪脫。

事主被告說法 官均不接納 48歲被告劉驍璋，現已停職，控罪書上沒有報稱職業。他被控於2023年1月8日，在小西灣（藍灣半島）巴士總站城巴員工休息室內襲擊郭福基，據指當時被告休班。裁判官指郭供稱他傷勢嚴重，且腳面骨裂，但與他檢驗後顯示的傷勢不符，認為他有誇大傷勢。郭又指當時到場調查的警員有包庇被告，但他向警察投訴課作投訴時並無提出此事。因此裁判官認為郭的說法全不可信。

不過裁判官亦不接納被告在錄影會面的說法，並指郭的傷勢並不符合是意外造成。相關閉路電視片段顯示被告確有拉扯郭進休息室，該行為可構成普通襲擊，但這並非現時的檢控基礎，郭亦稱被拉扯時沒有感覺，不適合現時修改控罪。最終裁判官裁定被告的襲擊罪罪脫。案件編號：ESCC 760/2023